【KSD评分】由韩星网读者评分：《Kairos》这星期来到TOP 3！

这个星期大家看了哪些电视剧呢？不如和小编及读者们分享一下吧～

最重要的是…还可以帮这些作品打分数：https://bit.ly/2Uqxknv如你见自己最近的作品没上TOP 3，都来打分数给他们吧！

每个星期，小编都会整理出由韩星网读者们为韩剧评分的数据，提供大家参考，一起来看看本月（11月）第三周的分数吧！不晓得有这个讯息？赶快点进连结，帮自己正在追看的作品给个分数！（上星期的评分结果可以看这里）



NO.1――tvN《Start-Up》：9.5（今晚播出第11集）

【台湾香港都在Netflix播出】



NO.2――tvN《九尾狐传》：8.4（播至第14集）

【台湾由爱奇艺台湾站播出；香港都在myTV Super播出】



NO.3――MBC《Kairos》：6.9（播至第8集）

【台湾由KKTV播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】



NO.4――MBC《爱我的间谍》：6.8（播至第10集）

【台湾由爱奇艺台湾站视播出】



NO.5――JTBC《境遇之数》：6.6（播至第14集）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】



NO.5――SBS《延迟的正义》：6.6（今晚播出第8集）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】



NO.5――KBS《Do Do Sol Sol La La Sol》：6.6（播至第14集）

【台湾香港都在Netflix播出】



NO.8――JTBC《私生活》：6.5（播至第14集）

【台湾香港都在Netflix播出】



NO.9――tvN《产后调理院》：6.1（播至第6集）

【香港由黄Viu煲剧平台播出】



NO.10――SBS《The Penthouse》：5.9（播至第7集）

【台湾由爱奇艺海外版独家播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

（图片来源：各大电视台剧照）

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