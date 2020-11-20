《需要浪漫》编剧＋《嫉妒的化身》导演！池昌旭、金智媛主演新剧《都市男女的爱情法》，12月8日首播！

Kakao TV原创剧《都市男女的爱情法》由池昌旭、金智媛、金玟锡、苏珠妍、柳京洙主演。

讲述在忙碌的城市中为了生存而奋斗的年轻人的真实恋爱故事，第一个故事以「我的爱相机小偷」爲副标题拉开序幕。近日，也陆续公开了主演们剧照、海报，就一起来看看这养眼的组合吧！



池昌旭饰演充满热情的建筑师「朴载源」，是一位诚实、浪漫、懂得火热爱情的浪漫主义者，一个夏天的夜晚，被他称为 「偷相机的女人」的人偷走他的心。



制作组：「兼具温暖和强烈感的演员池昌旭已经是『朴载源』本身了，将纯真投入的热情和浪漫的感性完美地表现出来，大家将会看到池昌旭与衆不同的魅力。」



金智媛饰演自由营销员「李恩吾」，最爱说走就走的旅行并在陌生地假扮其他人，当她扮成自由奔放的「尹善雅」时，意外邂逅并和朴载源坠入爱河。



制作组更表示：「完全投入角色的金智媛将『李恩吾』的多彩魅力展现出来， 如果跟著李恩吾的感情线走下去，就能体验到特别的罗曼史。」



另外，《都市男女的爱情法》将由《虽然是精神病但没关系》、《嫉妒的化身》朴信宇导演执导，《需要浪漫》系列、《恋爱的发现》、《罗曼史是别册附录》郑贤贞编剧执笔，将在12月8日下午5点通过Kakao TV首次公开。



（图：Kakao TV）

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