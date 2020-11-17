金宣虎满满的综艺魂！被水泼脸之后反而变得更帅了XD

金宣虎满满的综艺魂！被水泼脸之后反而变得更帅了XD

明星   2020年11月17日   星期二08:43   Rui   3

南韩演员金宣虎因为《Start-Up》的热播人气急升，成为近期全网的话题人物。

去年12月金宣虎加入了综艺节目《两天一夜》第四季，作为固定班底亮相，当时就连金钟旼、延政勋、文世润等人都认不出他是谁，节目播出后网民们也纷纷留言表示，不知道金宣虎究竟是谁。 不过后来的节目中，观众们发现他帅气的外表之下竟然是反差极大的呆萌可爱的性格，於是越来越多的观众开始喜爱金宣虎了。

前段时间播出的节目中，金宣虎被泼水后的样貌被赞是《两天一夜》史上最经典的场景之一，也让观众们见识到了男神面貌。 节目组准备了6个水杯，其中3个装满了水，两人组成一组，拿到没有水的杯子的话就能获得5000韩币，若选择错误，就会被杯子里的水泼一脸。 因文世润的错误选择，金宣虎被数次泼水，头发和脸全都湿掉的他完全没有露出一丝丑态，帅气依旧，甚至因为湿发造型，更显魅力。

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游戏开始前，金宣虎还是刘海造型，随著游戏的深入，额头逐渐露了出来，都说大背头是检验男人颜值的一大标准，露出额头的金宣虎帅气不减。

金宣虎的花式「炫」脸也看得观众们十分满意，纷纷留言表示：「《两天一夜》史上最经典的场面」、「太养眼了」等。

「图：《两天一夜》、twitter」

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留言/评论
  • 從和曹政奭合演的‘鬼神搭檔’開始知道他的！
    2小时前
  • 小編的一日一宣虎又開始了，讚！
    2小时前
  • Joyce Wong
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