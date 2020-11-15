【有片】EXID结束组合活动后：慧潾去餐厅打工，HaNi坦言「再没有开心大笑的事」

久违又看到大家围坐在一起，真的感觉好温馨~其实 EXID 的每一个人都在很努力地工作和生活！

近日EXID成员慧潾接替T-ara前成员素妍出演MBN综艺节目《Miss Back》，成员们也久违的聚到一起分享近况。



其实EXID五位成员到今年初陆续与公司合约到期离开，虽然组合没有解散，但要再合体活动显然很难：HaNi和正花转型演戏，队长率智发行solo专辑、为电视剧唱OST，LE也在准备solo专辑。

慧潾坦言离开公司后感到不安，害怕自己越来越懒惰 ，所以更专注於充实和提升，不仅尽量在家做饭吃、周末去农场种菜，还找到一个坚持每天早起的方法：「为了给自己一个必须早起的理由，去了附近一家义大利餐厅打工。 」



而HaNi则说个人活动之后最辛苦的部分是情绪：「很少有能笑的事情。 当然笑还是会笑，但都没有到拍手大笑那种程度。 」



成员们都很感慨，组合活动的时候无论开心不开心都能分享，上台之前紧张也能互相打气，如今全部都要一个人去面对，就觉得无依无靠、辛苦得多。 不知道何时才能看到五个人再合体啊~



（图源：MBN《Miss Back》）

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