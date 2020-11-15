创作鬼才G-Dragon这些年写过的「大发」神曲：每一首都是回忆啊XD

BIGBANG队长G-Dragon宣布即将回归，王者归还让广大粉丝们大呼「我的青春又回来了」！！

大家如此期待GD回归，全都是因为每一次的新曲从来没让歌迷失望过，出道以来GD他用自己亲自作词作曲的歌曲打动了歌迷的耳朵和心灵。今天就来说说GD亲自创作的、人气火爆的6大歌曲。

《FXXK IT》

第一首就是BIGBANG的《FXXK IT》，这是2016年GD和Teddy携手打造的合作曲，以直白的歌词和强劲节奏震撼著大家的听觉。



《Last Dance》

和《FXXK IT》一起发售的《Last Dance》是另一种风格，抒情的曲风加上T.O.P的低音炮嗓音，越听越上瘾。 这首歌还被粉丝们称为「粉丝之歌」，是BIGBANG的经典名曲之一。



《Bang Bang Bang》

旋律太洗脑了，听完一遍你的脑海里就会不断浮现Bang Bang Bang的旋律，还有谁都能学会的简单舞蹈，配合起来这首歌想不红都难。



《MONSTER》

2012年推出的这首歌曲以悠扬的钢琴旋律和House节奏给歌迷们留下了深刻的印象，歌词朗朗上口，听一遍就忘不了。



《最后的问候》

出道初期将BIGBANG推向更高一层人气的功劳歌曲，强劲的HIPHOP节奏加上GD独特的清亮嗓音，还有每位成员不同的唱腔，让歌迷们见识到了团队的超强业务能力，哪怕到了现在也是粉丝们最爱的歌曲之一。



《谎言》

把BIGBANG推向人气巅峰的绝对是这首《谎言》，这是2007年BIGBANG发售的首长迷你专辑《Always》里的主打曲，即使不是BIGBANG的粉丝，也一定听过这首歌，当年韩国的大街小巷可是随处能够听到的，堪称国民神曲。



「图：YouTube、YG娱乐」

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