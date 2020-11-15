【有片】EXID結束組合活動後：慧潾去餐廳打工，HaNi坦言「再沒有開心大笑的事」

久違又看到大家圍坐在一起，真的感覺好溫馨~其實 EXID 的每一個人都在很努力地工作和生活！

近日EXID成員慧潾接替T-ara前成員素妍出演MBN綜藝節目《Miss Back》，成員們也久違的聚到一起分享近況。



其实EXID五位成員到今年初陸續與公司合約到期離開，雖然組合沒有解散，但要再合體活動顯然很難：HaNi和正花轉型演戲，隊長率智發行solo專輯、為電視劇唱OST，LE也在準備solo專輯。

慧潾坦言離開公司後感到不安，害怕自己越來越懶惰 ，所以更專注於充實和提升，不僅盡量在家做飯吃、週末去農場種菜，還找到一個堅持每天早起的方法：「為了給自己一個必須早起的理由，去了附近一家義大利餐廳打工。 」



而HaNi則說個人活動之後最辛苦的部分是情绪：「很少有能笑的事情。 当然笑還是會笑，但都沒有到拍手大笑那種程度。 」



成員們都很感慨，組合活動的時候無論開心不開心都能分享，上臺之前緊張也能互相打氣，如今全部都要一個人去面對，就覺得無依無靠、辛苦得多。 不知道何時才能看到五個人再合體啊~



（圖源：MBN《Miss Back》）

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