文艺系韩剧！重温《境遇之数》有关爱情及人生的感性句子～

最近韩剧又有狗血剧《The Penthouse》，精彩剧情让人忍不住边骂边追看。如果想转换口味，看慢节奏或文艺系韩剧，那就必须睇《境遇之数》啦！注意以下会有剧透喔～

邕圣佑、辛睿恩和金桐俊主演的《境遇之数》（香港观众可到黄Viu煲剧平台免费追看），讲述邕圣佑和辛睿恩纠缠十年的感情，以及后来与金桐俊展开三角恋。邕圣佑从学生时期和辛睿恩相识，虽然他冷血又毒舌，但一直非常照顾辛睿恩！

十年间辛睿恩喜欢邕圣佑却被拒绝两次，后来她试著和其他人交往，但全都是分手收场，朋友也忍不住叫她别再随便和别人谈恋爱... ...其实这种移情方法真的好吗？

辛睿恩生日当天面临邕圣佑和金桐俊的邀约，虽然她去了金桐俊的约会场地，但因为放不下邕圣佑而中途离场，可惜邕圣佑突然发生车祸，无法顺利相见。如果他早点出门，如果撞人的司机早点接到爱人，如果司机的爱人早点上车，会不会一切都不同？邕圣佑便给出了答案。

这场车祸导致辛睿恩最终选择和金桐俊谈恋爱，看似相处得开心的两人，但因为金桐俊更喜欢她，所以不自觉地变得卑微。

除了他们之间的三角恋外，他们身边的朋友和邕圣佑父母也各有剧情，其中一位高中同学因为家境清贫而不敢和交往十年的男友结婚，这段「穷」的描述让人心疼啊QAQ

不论是爱情、亲情还是友情，《境遇之数》都有很多让人不自觉点头附和的名句，在欣赏养眼主演们时，也能治愈到观众啊！香港观众可到按此黄Viu煲剧平台免费追看《境遇之数》或是狗血剧《The Penthouse》，都会有繁体中文字幕呢～

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