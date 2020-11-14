《2020 AAA》最终出演阵容公开！演员、歌手部门都超华丽，期待大家穿上正装走红毯啊！

这个阵容真的太豪华啦，大家准备好要看谁呢？

《Asia Artist Award》（2020亚洲明星盛典，以下简称AAA）由韩国媒体STARNEWS（스타뉴스）举办，是结合演员、歌手颁奖典礼，在2016年起开始举行至今已经5年，每年都会邀请华丽的艺人阵容参加。



《2020 AAA》将在11月25日举行，下午4点举行红地毯、下午6点正式颁奖典礼，典礼由Super Junior利特、朴柱炫接下主持棒，爲了保持社会距离，将以「Ontact」的形式进行。



近日公开了最终出演阵容，就一起来看看吧！



【演员部门】：李政宰、金旻载、李准基、金秀贤、李浚赫、李周映、金惠奫、徐睿知、田美都、李圣经、安普贤、金宣虎、韩素希、安恩真、李宰旭、朴柱炫。



【歌手部门】：Super Junior、GOT7、MAMAMOO、MONSTA X、TWICE、NCT、PENTAGON、THE BOYZ、Stray Kids、(G)I-DLE、IZ*ONE、ONEUS、ITZY、AB6IX、Cravity、SECRET NUMBER、TREASURE、宋佳仁、林英雄、Big Man、姜丹尼尔、MAX。



另外，从10月14日到11月15日在官方网站进行人气投票，包含「男爱豆人气奖」、「女爱豆人气奖」、「男演员人气奖」、「女演员人气奖」和「Trot歌手人气奖」共5个部分。大家可以去帮自己喜欢的爱豆、演员投票哦！

（图：AAA）

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