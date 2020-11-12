[韩评]继郑雨盛、申敏儿后孔刘也登上《刘Quiz》，大明星选择出演这节目的原因：安心+刘大神的存在！

演员孔刘即将为宣传12月上映的新电影作品《永生战》而即将出演tvN综艺节目《刘Quiz》，让观众们相当期待节目播出。在孔刘之前，演员郑雨盛也曾为宣传《钢铁雨2》来到此节目，而几乎从未出现在综艺节目的申敏儿，也为了新电影《诡忆》选择上《刘Quiz》，这节目的魅力到底是什么呢？

在电影上映前，主要演员们为了宣传频频曝光，上综艺节目或是现在线上直播都是很正常的，不过有些重量级演员们，很少在综艺节目上露脸，却因为宣传电影而来到了《刘Quiz》。他们会选择演出这个节目是有原因的，其中最大的一个原因是《刘Quiz》这节目拥有写实感，节目中主持人刘在锡与曹世镐一同走在大街小巷，与路上的民众直接展开对话，也进行问答游戏。





不过最近也因为危险时期的关系，《刘Quiz》改变了节目概念，变为每周邀请与主题相关的人物们来分享座谈。在许多综艺节目都充满了刺激性的素材与概念之下，《刘Quiz》选择用温暖视线传达生活在这世代的人们，平凡中看见不平凡的他们的故事，节目中的真情让许多观众们感到安慰并产生共鸣，大获好评。



加上这是个游戏型综艺节目，或许在以真人秀为主的实境节目中，对於演出综艺节目感到有压力的这些巨星演员们，不用担心会被问到敏感问题或是必须强迫自己搞笑演出，能够让他们安心自在出演的《刘Quiz》，几乎是他们唯一的选项。



最近推出新作挑战跳水的申敏儿，当时她也提到：「也想过是不是也要参加其他综艺节目，但又觉得我出演综艺好像必须被迫要搞笑，《刘Quiz》似乎比较能让我舒服自在的聊天说话，所以决定上这节目。」而金敏锡PD也提到了孔刘决定来上节目的原因：「在舒服的氛围下能够真诚率直地谈笑风生，这是不多见并且平时他喜欢的节目，所以就选择出演《刘Quiz》。」





当然MC刘在锡的存在也是让这些大明星们愿意出演《刘Quiz》节目的原因之一，名符其实的最棒主持人刘在锡有种让人能放松，制造舒服气氛的魔力，以及节目进行的风格，没有露骨或尖锐的提问，因此让明星们的信赖度非常高。有电视台相关高层表示：「虽然演出综艺节目的所有嘉宾们都一样，但不常出现在综艺节目的明星们，刘在锡的主持让他们放心，在跑宣传活动而选择上综艺节目时，明星们也都很重视刘在锡这个存在。」



照片：电影剧照、《刘Quiz》截图

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