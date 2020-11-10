殷志源与圭贤半夜为这个问题从凌晨2点争论到5点！请客的人都遇到过吧XD

是什么让殷志源和圭贤大半夜激烈讨论了3个小时?

日前公开的《肩膀舞要跳到什么时候啊》邀请了殷志源、宋旻浩和P.O担任嘉宾，这几人都是人气综艺《新西游记》的成员，他们在一起一定笑料不断。圭贤和殷志源在录制完《新西游记8》之后展开了一番争论。起因就是之前圭贤在家里招待宋旻浩和P.O，还特意为两人下厨做美食，之后几人一起收拾餐桌、洗碗，听到这里殷志源很不解地反问：「收拾不应该请客的人做吗，为什么要让客人干活？」圭贤听了殷志源的话之后，很不理解，问道：「连饭后都要我收拾? 」



想法完全不同的圭贤和殷志源为此进行了激烈地讨论，主人到底应不应该让客人一起帮助收拾餐桌呢，这个问题让他们从深夜2点一直争论到了5点，但谁都没有说服对方。殷志源一再强调：「如果一起住的话应该互相配合一起收拾，但客人不是为了收拾来做客的呀。 」



不过当殷志源一个人要面对P.O、圭贤和宋旻浩3个人的时，终归是失败了。在宋旻浩家中做客时，三个弟弟为了让哥哥洗碗先一起做饭，看到弟弟们忙碌的身影，而自己却一直坐在沙发上休息，殷志源最终还是不好意思地站了起来，吐槽：「你们三个是为了让我洗碗吧」，乖乖地按照弟弟们的想法去洗碗了。



大家是否也经常请朋友来家中做客呢？遇到这个问题大家是同意圭贤的做法，还是殷志源的做法呢？

「图：YouTube」

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