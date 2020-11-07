《永生战》孔刘回应BLACKPINK LISA的粉丝心！「非常感谢，看了报导赠送她一张签名了！」

11月6日播出的KBS2TV《演中Live》中邀请到电影《永生战》中的演员孔刘、赵宇镇、张英南共同进行访问。剧中饰演徐福的朴宝剑，因为人在军中服役所以以人形立牌的形式登场。

孔刘先是对著朴宝剑的人形立牌说：「坐靠近一点吧！」引发全场大笑，孔刘之前也曾在访谈中提到：「朴宝剑已经好好播种才去当兵，我们正在接著收获。」而现场他也说：「（朴宝剑）原本在外面长期以来都很忙碌的活动著，所以在军中希望他能轻松点度过军旅生活。」相当珍惜这位弟弟朴宝剑。



在电影《永生战》中，孔刘饰演一位已经走到生命尽头的前情报局要员基宪，赵宇镇则是饰演电影中的反派角色安部长，赵宇镇说：「是一个想要隐瞒徐福的存在的人物，是个坏人。」直白的表示也让大家感到相当搞笑。



孔刘也提到《永生战》不像《谍影杀机》那样有激烈的动作场面，「是预告剪得很帅。」又让大家笑了起来。在公开的「男友照」中，孔刘更自嘲自己「应该不是男友而只是隔壁认识的大叔照吧！」非常谦虚。



最近大家看了综艺节目《认识的哥哥》中，BLACKPINK成员LISA将孔刘称为自己的理想型，并且在节目中谈起孔刘时露出了小粉丝的爱心眼神，对此孔刘也公开回应：「我有看到报导。她有拜托一张签名所以送去给她了。」孔刘相当暖心地回应LISA，接著也说：「谢谢她，这么喜欢我的作品。」《永生战》将於12月在韩国与台湾、香港盛大上映。



照片：KBS2TV《演中Live》截图

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