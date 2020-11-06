老少年出道15周年！Super Junior历年歌曲TOP 10，只听过《Sorry, Sorry》就落伍了！

今天是SUJU欧巴与ELF的大日子，一起走过15年的时光中，你最喜欢哪一首经典歌曲呢～

2005年11月6号Super Junior正式从乐坛出道，一路以来和ELF熬过许多的酸甜苦辣，这次除了新歌《The Melody》、精心的线上见面会外， 还特地为了ELF准备了公车逆应援，让粉丝都感到非常的暖心，而15年之际也让我们一起回顾这些年SJ发表过的经典歌曲吧！





《U》

第一首怎么能错过《U》，虽然不是作为SUJU的出道歌曲，但却是第13位成员圭贤加入后，首次在2006年6月的SBS人气歌谣拿下一位的歌曲，而且大家那时青涩的模样粉丝怎么能错过XD

《Wonder Boy》

没想到SUJU也曾经演过电影吧！全员一起演出的校园青春电影「美男连锁恐怖事件」，除了圭贤正在静养未演出外，这首歌就是当时的OST，满满的青春洋溢感怎么能错过！

《Marry U》

作为正规二辑「Don't Don」的后续曲，老少年们收起霸气的感觉，换起整套白西装，藉由歌曲向ELF们告白，甜蜜的曲风也让这首歌出现在Super Show的表演中呢～

《It's You》

褪下稚气模样后，推出的正规三辑展现出了更成熟的男人味，而这首《It's You》当时更采用了独特的一镜到底的方式，加上轻快鲜明的节奏，更是不少粉丝的最爱。

《Sorry, Sorry》

真正让SUJU迅速累积人气的歌曲当然就是《Sorry, Sorry》，凭藉著这首歌成为全球知名的偶像男团，而这首歌则是被改成慢板的节奏，从舞曲转化成抒情歌，添加了更性感的氛围～

《Mr. Simple》

说道舞曲风格的歌曲怎么能少了《Mr.Simple》，当初创造出的挥手舞、滑冰舞都还让人印象深刻，而且这首歌更是SUJU第一支破亿的MV呢！

《From U》

不只舞曲方面有许多代表作，更是把对粉丝的爱完全融入音乐中，这首SUJU写给ELF的歌，也是许多人很喜爱的一首歌，非常的感动之余也感到非常幸福！

《Dorothy》

另外这首则是收录在出道十周年特别专辑「Devil」中的歌曲，连成员希澈都表示非常的喜欢，由主唱KRY温暖充满力量的嗓音，充分的表现出歌曲优美的旋律。

《One More Chance》

由成员东海创作的抒情歌《One More Chance》，不只是当时八辑的先行曲，带点忧伤的曲风和深入人心的歌词，处处都展现了东海感性的特质呢！

《Show》

提到SUJU除了歌曲外，当然还有每次巡回都更精采的Super Show，精心的舞台表演、丰富的舞台道具，藉由这首歌完美展现了背后的心境，听到歌曲彷佛就能获得满满的能量～

(图片或影片来源：IG@superjunior)

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