具惠善登《全知干预视角》揭开创作日常　回顾巴黎个展「25 幅画售罄，全都捐做公益」

在今年夏天正式离婚后，具惠善昨晚终於首度重返萤光幕，除了分享令人啧啧称奇的创作，也公开了和新东家代表、年轻经纪人的有趣互动！

MBC《全知干预视角》在上周末（7 日）播出了与具惠善携手拍摄的最新内容，身兼演员、导演、音乐家和艺术家等多种身分的她在节目中公开了自己平时作曲、作画的工作室，从写满灵感的笔记本、满地的画架到一盒盒画具，都能看出具惠善对艺术的热情。



不仅如此，节目也纪录了具惠善一路在工作室里埋头创作到清晨，画出精细画作的模样。特别的是，主持人透露具惠善 2018 年时在巴黎举行个人画展，结果 25 幅作品全都销售一空。

此话一出，现场主持人和来宾都很好奇 25 幅画卖得的价格好奇不已。具惠善透露：「那场活动是慈善义卖，所以大家都出了满高的价格，一幅大概卖出了 5000 万韩元。」而具惠善也将所有收益捐作公益，用来协助韩国的艺术发展。



除此之外，节目也揭开具惠善和甫共事七个月的新公司代表、经纪人平时相处的样子，健儿充实的生活让许多观众纷纷表示「好期待具惠善回归！」



（照片或影片来源：kookoo900、MBC）

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