不许你们没见过穿制服的金宣虎！帅爆了，看完他嘴角会上扬XD

最近《Start-Up》里的男二号金宣虎太火了，引得不少观众开始纷纷考古他之前的作品。

今年35岁的金宣虎有著丰富的舞台剧经验，3年前转战电视剧圈直到《Start-Up》这部戏才算真正大火起来。 颜值、业务能力都在线的他其实就差了那么一点点大火的运气，现在连运气都具备了，想不火爆都难，粉丝们也很欣慰的表示「宝藏男孩终於被大家看到了」。

火起来的金宣虎最近在韩网上被讨论的频率超级高，有粉丝就贴出了一系列剧照，直接看得很多人表示「我要去重新追这部剧~」。文瑾莹完全被金宣虎抱在怀里，两人拿著水龙头狂冲对面！金宣虎被淋湿的头发，以及从头发缝隙中露出来的迷人眼神，小编就问你：你的嘴角情不自禁地上扬了吗???



via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

这个场景出自去年播出的电视剧《抓住幽灵》，女主角刘玲（文瑾莹 饰）独自进入毒贩窝，把罪证带走，在地铁里和高志硕（金宣虎 饰）拿水龙头狂冲这些人，抓住了7、8个大汉毒贩，既浪漫又搞笑。



via GIPHY

《抓住幽灵》讲述了女主角为了寻找患有自闭症的双胞胎妹妹，抓住「地铁幽灵」，加入了地铁警察队的故事，当行动派撞上保守派，在工作上、情感上激起了一朵朵浪花。 金宣虎饰演的是地铁警察队的班长高志硕，穿上警服的他真的帅出了新天际！！！



via GIPHY

《抓住幽灵》剧情轻松神秘，让人看得非常舒服，没看过的人一定要去看看哦。

「图：《抓住幽灵》、theqoo」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻