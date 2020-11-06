Red Velvet Joy原来是「Wendy姐姐向日葵」：上台前她发来的短讯一直盘旋在我脑海里～

Red Velvet成员Wendy和Joy，两人不仅是同团队友，私下里更是好闺蜜。

性格大不同的Wendy和Joy一开始关系并不好，甚至还有不少误会，直到后来两人敞开心扉畅谈之后才变成死党好姐妹，台上台下形影不离。 去年年底，在SBS歌谣大庆典彩排中，Wendy不慎摔下台磕到面部，还骨盆受伤，手腕骨折，因此她暂停了所有工作住院治疗。



不久之后的大阪演唱会上，Joy提到姐姐Wendy时难忍悲伤情绪，在台上泪奔，原因是Wendy在她上台时发来的短讯。 Joy说道：「演出之前和Wendy姐姐发短讯了，她说要连她那份好好表现，这句话一直在我脑海里盘旋，今天似乎很难忍受这类情绪，唱欢快的歌时应该开心快乐一点，但今天很难做到，因为大家递来的应援的目光才让我努力完成今天的演出。 我的精神支柱Wendy姐姐今天没能站在我身边，对我来说真的是一件很难过的事情，不过今天我们4人也努力填补了姐姐的空位，感谢大家的支持。」



原来对於Joy来说，Wendy不仅仅是队友、姐姐那样简单，更是她的精神支柱，她就是姐姐的忠实小迷妹。 Wendy开直播时，Joy比粉丝还热情，疯狂留言吸引姐姐注意。 Wendy在SNS上发文，Joy也一定来报导，一看就是姐姐向日葵（向追寻著太阳的向日葵一样，Joy的视线一直跟著姐姐转）。



而Wendy似乎一眼就能看透喜欢装坚强的Joy，用自己最大的暖意和爱来包容妹妹。所幸现在Wendy已经康复回归了，不久之后的舞台上我们又能看到这对相亲相爱的仙女好闺蜜啦～



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「图：YouTube、NATE」

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