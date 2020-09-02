《Search》军装Krystal又美又帅：这角色的感觉可跟《太阳的后裔》「尹明珠」有一拼！
韩剧 2020年9月2日 星期三09:15 Rui
OCN新剧《Search》公开女主角Krystal剧照，韩剧史上又一个军装美女要诞生了！
韩国影视剧中鲜少出现女军人形象，为数不多的女军人中给人印象最深刻的就是《太阳的后裔》中金智媛扮演的白富美中尉军医尹明珠了，明艳干练又娇俏可爱，既有军人的专业一面，也有如邻家女孩一般的讨喜模样。
这次终於又有韩剧刻画女军人形象了，在讲述和奇怪生命体战斗的搜索队队员之间的友情和为脱离非武装地带而奋不顾身的队友们凄惨战斗的故事的《Seach》中，冰山美人Krystal要扮演身世成谜的精英女军官孙艺林，她以第一名的成绩毕业后，还完成了美国陆军科学学校的海外研修，在团队里凭藉大胆、勇气以及热情得到了队友们的绝对信任。
新公开的剧照中，Krystal穿著作训服亮相，头发扎成低马尾，毫不动摇的坚定眼神突显出她「将任务完成到底」的霸气，大展冷冽气质。 即使穿著军装也掩饰不住的Krystal的美貌，知性干练而又强大的气场让人忍不住感叹作为女生的她竟然也有酷帅一面。
此外，由张东润、Krystal携手主演的《Search》将於10月与观众见面。
「图：《太阳的后裔》、《Search》」
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