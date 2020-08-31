安宰贤将不参与《新西游记8》的拍摄！所属社、制作组回应：「经过商议后，决定这季不出演」 《认哥》预告：演员尹相铉、金荷娜、李到晛上节目大跳 SSAK3 热门曲引人期待！ 朴宝剑今日非公开入伍！新作《青春记录》《徐福》9月起陆续公开 《玩什么好呢？》公开「退货远征队」成员们解约条件！李孝利：怀孕的那天、华莎：不遵守吃饭时间的时候 为什么娜琏负责开头，ShyShyShy原本不是SANA的!? 黑眼必胜成员大谈TWICE歌曲分配 爱宝乐园摩天轮满满的柾国！BTS柾国9/1生日快乐应援 【有片】防弹少年团获得VMA四冠王！首次公开《Dynamite》现场舞台 被老板用棒球棍打头+前辈扔烟灰缸砸脸！爱豆亲姐当演员毫无光环，吓到患上恐慌障碍 韩国首都圈延长一周社交隔离2阶段：新增加连锁咖啡店、餐厅内用限制 刘在锡替李善彬「监督」李光洙：你明明有女友怎么还牵别的女生手？ BTS防弹少年团JIMIN是天才爱豆吧！穿不同衣服唱同一首歌时，细节全变了～ 多细的腰才能塞进去？BLACKPINK ROSÉ竟然把抹胸上衣当短裙穿 4种语言是基本！脑性代表的5位语言天才明星，外貌和实力兼具！

恭喜 #防弹少年团，首次参加MTV Video Music Awards就斩获了最佳组合、最佳流行音乐、最佳K-Pop、最佳编舞四个奖项！

韩国时间今日上午，2020 MTV Video Music Awards（以下简称2020 VMA）正在纽约盛大举行，截至目前，防弹少年团已经获得了四个重量级奖项：BEST POP，BEST K-POP、BEST GROUP、BEST CHOREOGRAPHY。 也就是说，这次防弹少年团获得提名的四个奖项，全都成功拿到啦！

防弹少年团在获奖感言中表示：「感谢连续两年给我们这份荣誉的阿米和VMA，我们会继续制作给大家带来安慰的好音乐。 很多人正在经历艰难的时期，希望大家通过我们的新歌《Dynamite》获得安慰。 」



这是防弹少年团第一次参加VMA。 VMA从1984年开始举办，是MTV主办的音乐颁奖礼之一，也是美国四大音乐颁奖礼之一，防弹少年团已经参加过另外三个颁奖礼即Billboard Music Awards、Grammy Awards、American Music Awards并带来表演，这次首度参加VMA，也首次公开了新歌《Dynamite》的舞台！



（图源：BIG HIT，VMA）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻