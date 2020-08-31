【有片】防弹少年团获得VMA四冠王！首次公开《Dynamite》现场舞台

恭喜 #防弹少年团，首次参加MTV Video Music Awards就斩获了最佳组合、最佳流行音乐、最佳K-Pop、最佳编舞四个奖项！
韩国时间今日上午，2020 MTV Video Music Awards（以下简称2020 VMA）正在纽约盛大举行，截至目前，防弹少年团已经获得了四个重量级奖项：BEST POP，BEST K-POP、BEST GROUP、BEST CHOREOGRAPHY。 也就是说，这次防弹少年团获得提名的四个奖项，全都成功拿到啦！
防弹少年团在获奖感言中表示：「感谢连续两年给我们这份荣誉的阿米和VMA，我们会继续制作给大家带来安慰的好音乐。 很多人正在经历艰难的时期，希望大家通过我们的新歌《Dynamite》获得安慰。 」
这是防弹少年团第一次参加VMA。 VMA从1984年开始举办，是MTV主办的音乐颁奖礼之一，也是美国四大音乐颁奖礼之一，防弹少年团已经参加过另外三个颁奖礼即Billboard Music Awards、Grammy Awards、American Music Awards并带来表演，这次首度参加VMA，也首次公开了新歌《Dynamite》的舞台！
（图源：BIG HIT，VMA）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究