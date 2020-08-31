为什么娜琏负责开头，ShyShyShy原本不是SANA的!? 黑眼必胜成员大谈TWICE歌曲分配

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KPOP粉丝应该都听说过 #黑眼必胜 的大名吧？ONCE更加不能不知道！#TWICE #金九拉

「黑眼必胜」是由2名作曲家组成的制作人团队。 六年前被STARSHIP赏识，打造了SISTAR《Touch My Body》，之后JYPE慕名而来，促成了missA《Only You》，所以加深合作，TWICE《Like OHH-AHH》《CHEER UP》《TT》《LIKEY》《FANCY》都是出自黑眼必胜之手。（也为其他很多艺人组合也写过歌~）



金九拉在本人主持的YouTube频道《九拉铁》最新一期，来到位於YG旧大楼的黑眼必胜工作室，采访黑眼必胜成员RADO。除了谈及上述的发家史，RADO大谈TWICE歌曲part分配的幕后故事。



part分配不公的问题常常引起粉丝不满，RADO表示：「为了歌曲整体的品质，不得不多分配给唱歌好的成员。」

对於抱怨娜琏part多的问题，RADO：「歌曲的开头要主唱负责，才能看起来是唱歌厉害的组合。娜琏音色清爽，很符合爱豆身份，志效音色浓郁」，所以TWICE主打歌的开头大多数是娜琏担当。



接著谈及《CHEER UP》中的「Shy Shy Shy」，RADO透露原本这部份是给多贤的，但当时多贤喉咙状态欠佳，让SANA试唱后发现很适合她，所以由SANA担当。 而且表示事先早已预想到这个killing part会大火，并将此告知JYPE，但是当时多贤不知道这部份的重要性。



所以后来将《TT》的「太过分，太过分」分给多贤。 凑巧这个原本是SANA的部份，RADO觉得不能全给SANA。 告诉多贤后，多贤说现在轮到我了吗，因而刻苦练习。然后提及子瑜，称赞她在《FANCY》时期唱功进步很大。



在金九拉的追问下，透露《CHEER UP》一年为黑眼必胜带来的音源收入，大约是一台宾士S（市价在13,460~20,960万韩元之间），比大众想像的要少。（音源服务商拿40%，制作公司拿44%，著作权者只拿10%，实演者拿6%。）



图：YouTube 구라철

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