爱宝乐园摩天轮满满的柾国！BTS柾国9/1生日快乐应援
KPOP 2020年8月31日 星期一10:35 Erin
粉丝们时常透过各种不同的方式来庆祝偶像生日快乐，9月1日是BTS防弹少年团老么柾国的生日，除了许多阿米们透过捐款做公益等方式来庆祝以外，还有阿米透过了爱宝乐园的摩天轮让更多人一同庆贺柾国的生日。
有游客在近日来到爱宝乐园，到了夜间园内的摩天轮总是会搭配特殊灯光，不过仔细一看这一次摩天轮的主体，整面播放著的是一张张美丽的BTS柾国的照片画报，多种图案轮播著也让大家抢著拍照上传网路，最后则是写著柾国英文名字，并写出了1997年9月1日他的生日，阿米用这样的方式祝福他2020年生日快乐。
防弹少年团日前刚发行的新曲 “Dynamite”，在疫情的状况下依旧表现不俗，征服了韩国海内外的各大音源网站，点阅数也在短时间内飙破2亿次，全球阿米粉丝们的确相当想念他们现场演出的震撼力，在疫情仍未见终点的状况下，先祝福我们忙内柾国生日快乐吧！
照片：INSTIZ, Big Hit IG
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