為什麼娜璉負責開頭，ShyShyShy原本不是SANA的!? 黑眼必勝成員大談TWICE歌曲分配

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KPOP粉絲應該都聽說過 #黑眼必勝 的大名吧？ONCE更加不能不知道！#TWICE #金九拉

「黑眼必勝」是由2名作曲家組成的製作人團隊。 六年前被STARSHIP賞識，打造了SISTAR《Touch My Body》，之後JYPE慕名而來，促成了missA《Only You》，所以加深合作，TWICE《Like OHH-AHH》《CHEER UP》《TT》《LIKEY》《FANCY》都是出自黑眼必勝之手。（也為其他很多藝人組合也寫過歌~）



金九拉在本人主持的YouTube頻道《九拉鐵》最新一期，來到位於YG舊大樓的黑眼必勝工作室，採訪黑眼必勝成員RADO。除了談及上述的發家史，RADO大談TWICE歌曲part分配的幕後故事。



part分配不公的問題常常引起粉絲不滿，RADO表示：「為了歌曲整體的品質，不得不多分配給唱歌好的成員。」

對於抱怨娜璉part多的問題，RADO：「歌曲的開頭要主唱負責，才能看起來是唱歌厲害的組合。娜璉音色清爽，很符合愛豆身份，志效音色濃郁」，所以TWICE主打歌的開頭大多數是娜璉擔當。



接著談及《CHEER UP》中的「Shy Shy Shy」，RADO透露原本這部份是給多賢的，但當時多賢喉嚨狀態欠佳，讓SANA試唱後發現很適合她，所以由SANA擔當。 而且表示事先早已預想到這個killing part會大火，並將此告知JYPE，但是當時多賢不知道這部份的重要性。



所以後來將《TT》的「太過分，太過分」分給多賢。 湊巧這個原本是SANA的部份，RADO覺得不能全給SANA。 告訴多賢後，多賢說現在輪到我了嗎，因而刻苦練習。然後提及子瑜，稱讚她在《FANCY》時期唱功進步很大。



在金九拉的追問下，透露《CHEER UP》一年為黑眼必勝帶來的音源收入，大約是一台賓士S（市價在13,460~20,960萬韓元之間），比大眾想像的要少。（音源服務商拿40%，製作公司拿44%，著作權者只拿10%，實演者拿6%。）



圖：YouTube 구라철

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