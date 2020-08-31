《玩什么好呢？》公开「退货远征队」成员们解约条件！李孝利：怀孕的那天、华莎：不遵守吃饭时间的时候
综艺 2020年8月31日 星期一11:28 Yuan
「退货远征队」成员严正化、李孝利、Jessi和华莎首次见面时，都表示希望刘在锡作为制作人，所以...在留学过的「知美刘」就这样登场。
29日的播出，也是「退货远征队」成员们和知美刘首次一起见面。
知美刘对李孝利说：「我想好了一个名字...万玉（만옥）。」李孝利：「천억（千玉）怎么样？」就这样决定了她的艺名，知美刘：「你的年纪是？」李孝利：「32岁，怎么了？看起来不像吗？」期待其他成员的艺名呢！
后来他们谈到解除合约（终止合约）的条件：严正化是「强行进行过分行程的时候」、华莎是「不遵守吃饭时间的时候」、Jessi是「我可以忍受一个月」、李孝利是「怀孕的那天」。李孝利：「好像要对成员们坦白一下，虽然是秘密...但是在备孕中。」
之前SSAK3活动出演《一周偶像》时，李孝利就表示：「现在有怀孕计画。」最后一集时，谈到了SSAK3的冬季活动，Rain就对她说：「姊姊～如果有了孩子，马上给我们打电话。」刘在锡：「那我们编舞什么的，都会配合你去做。」也期待快点有好消息啊！
（图：MBC）
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