游泳小鲜肉报到！SF9辉映＆ASTRO文彬＆郑新惠合作演出网剧《人鱼王子：The Beginning》～ 当17位男明星性别转换后！赵寅成、金秀贤太惊艳了；郑雨盛、车银优是日系美女？ 金喜善上电台自爆！12岁爱女长得一点都不像自己，而且比起妈妈更喜欢BTS的柾国XD 《魔鬼对决》叫好又叫座！问鼎釜日电影奖6项大奖: 黄晸玟、李政宰双双入围影帝！ 裴涩琪宣布婚讯未婚夫身份被扒！惨遭网民吐槽：果然是物以类聚 《恶之花》剧本已完成至16集！李准基：「第一次对自己的作品如此期待」 2000年之后现象级韩剧里的男主们！看看是不是你们这些年换过的「现任男友」XD 黄石正拍写真秀健美肌肉！透露健身契机：「50岁之后产生了被抛弃的感觉」 李正信＆权玄彬＆林娜荣＆康美娜＆李政植确定出演《雪国列车》副导演的新剧《Summer Guys》 具荷拉亲姨妈反对「具荷拉法」：她又不是石头缝里蹦出来的，为什么生母没资格要遗产？

留言/评论