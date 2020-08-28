裴涩琪宣布婚讯未婚夫身份被扒！惨遭网民吐槽：果然是物以类聚

女星裴涩琪刚宣布完婚讯，准未婚夫的旧事就被扒出。
提起裴涩琪，早年间作为唱跳歌手出道，还曾在电视剧《浪漫满屋》、综艺《情书》中留下精彩的瞬间。27日，裴涩琪宣布将与小两岁的男友结婚，并且还曝光了一组仙气飘飘的婚纱照。据悉，她与男友相识多年，男方是圈外人，在正式交往三个月后就决定结婚，两人原本计画在9月25日举行婚礼，但受疫情影响，两人正在考虑是否将婚礼延期。
随著婚讯的公开，不少人开始关注裴涩琪的未婚夫身份，原来对方是拥有28万粉丝的YouTube博主「心理燮」，在直播界也算小有名气。 随著网友们的深挖，「心理燮」的过往发言引起了关注。 某期节目他就以「泡菜女VS寿司女」为题表明自己的看法。 影片中，「心理燮」称：「我国（韩国）有很多泡菜女（以金钱为目的，和异性交往的女生），这真的无法否认。 」另一则影片里他又在搜索引图里鞋上「韩国女人只要7000块（韩币）就能出卖自己的身体」这类话吸引网民目光，当时还引爆了不小的争议，被指不尊重女性，有厌女情节。
最让民众震惊的是「心理燮」还是论坛「ilbae」（韩国极右派论坛）的会员，并且将论坛用语直接放在YouTube频道中宣传，还称「被左派掌控的国家没有一个有好下场」，遭到广大网民的诟病。
在部份韩国网友看来，这对情侣似乎并不般配。然而又有人挖出裴涩琪曾经的发言，她在Twitter上公开表示：「太讨厌从北者（认可对北政策的人）那帮人了。作为一个爱国的大韩民国的国民，现在到了需要我们睁大眼睛找出害虫的时候了。」也因为这段文字，裴涩琪被「ilbae」的会员们称为「保守派女神」。这次她和「心理燮」要结婚的消息传出，不少了解「ilbae」事件的网友们都表示是：「物以类聚」、「果然同类才会看对眼」等。
「图：YouTube截图、NATE PHOTOS」
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