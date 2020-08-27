[花絮片]《恶之花》七八集 : 李准基写字也太美 ! 调皮抱怨：「我们这出戏的女演员都很难开玩笑」
韩剧 2020年8月27日 星期四10:49 Erin
[有雷]《恶之花》剧情越来越紧张，上周播出的第七八集中，不仅是志元（文彩元饰）挣扎著是否要接受都贤秀（李准基饰）的新身分就这样活下去，而都贤秀与姊姊海秀也努力一起想率先找到共犯，警方与记者两方到底谁能先找出真相？
李准基在现场其实相当调皮，只要是休息时间他就时常在开玩笑，包含文彩元正在背台词的时候他却偷偷从背后靠近，还做出俏皮表情，而文彩元在下一镜头因担心自己遇到不测所以摸了一下自己的配枪，但她掀开外套露出腰侧发现自己没带枪？
上周剧情中最令人期待的是李准基与姐姐相隔多年的再相遇，李准基在一旁看著非常投入在角色中的张熙轸，说：「我们这一部戏的女主角都非常认真投入，所以不太能开玩笑，我觉得很孤单。」，他也被问到背剧本有什么样的秘诀？李准基说：「跟对手演员排练时，把每一个动作搭配上每一个台词中的单字，不过如果对戏的时候，对方是静止状态的话的确会比较有难度。」
李准基在休息时间的时候不能开玩笑就干嘛呢？超级认真的在便利贴上写著密密麻麻的字。李准基说打发时间最好用的就是抄写歌词，看他写了韩语跟日文、英文都包含的歌词，字体超娟秀整齐，果然是字如其人，长得帅字也美丽！
第八集的最终还有一个惊人反转，就是真正的白熙成（金智勋饰）竟然从病床上恢复了意识！《恶之花》本周第9与10集还有更多精采剧情能正常播出，但下周可能就因拍摄进度关系，仅能播出一集了！大家需要再多等等罗！
照片：《恶之花》花絮截图, tvN
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论