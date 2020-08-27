BTS防弹少年团《Dynamite》MV有不同解释？WHO职员：柾国在教大家正确洗手方法
KPOP 2020年8月27日 星期四08:45 Rui
不愧是世界豆，BTS防弹少年团新曲《Dynamite》MV才公开没几天点击率已经破2亿，而MV B-side版本也引爆全球关注。
B-side MV抓拍的是MV的其他角度，更凸显出成员们的自由奔放面貌。早前JIMIN、V和柾国就因为舞姿「模仿」了《无限挑战》中卢洪哲经典的「是个男人」舞蹈而掀起全网热议。更厉害的是这则MV还被与COVID-19疫情有关的人士看到，在他们的眼中又有了完全不同的解释。
有一名世界卫组织（WHO）的职员是ARMY，他指出MV中柾国的搓手动作堪称洗手规范动作，「这是在告诉大家要好好洗手，JIMIN的intro部份先给大家一个HINT，之后柾国要教大家洗手的方法。」
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最后再来看一下柾国到底是如何洗手的~~
「图：YouTube」
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留言/评论
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看3人的動作就知道是模仿，只是外國人不知道而誤解了。 😅
57分前
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現在還有人相信WHO嗎
怕你們忘了～當初叫我們不用帶的口罩的是WHO喔
58分前
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世界衛生組織為何不自己花錢拍宣導短片?利用現成他國拍好的音樂mv,就說是在教你洗手?很懶得國際組織
1小时前
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每次只知道拿防彈來刷存在的某組織⋯真的讓人覺得很傻眼+反感😑
53分前