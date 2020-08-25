权珉娥起诉人身攻击的网民，公司：她因恶评健康状态恶化
明星 2020年8月25日 星期二16:13 Rui
AOA前成员权珉娥所属经纪公司表示，将向针对权珉娥发起网路恶评的网民提起民事诉讼。
权珉娥的经纪公司发布正式声明，并在声明中表示：「之前公司为了不让权珉娥小姐受到不当外部刺激而做了很多努力，其中之一就是劝权珉娥小姐不要接受警方的调查。 权珉娥在得到道歉后，决心忘记一切，想专心接受治疗，但她的精神仍然处於不稳定状态。 公司觉得权珉娥小姐接受警察调查后又会被过去所束缚，所以劝她不要接受。 但之后看到那些用虚假事实诬陷权珉娥小姐的行为，感到震惊。 某些网民持续诬陷权珉娥小姐，丝毫没有停止的迹象。 因为他们的恶意留言，权珉娥小姐健康状态恶化，公司认为不能再置之不理。 公司首先将对最恶意诬陷权珉娥小姐的一名网民提起地资讯，对其他网民也将以法治就责任。 另外，在诉讼过程中，将彻底查清他们的诬陷并非事实。 」
最后，经纪公司呼吁「为了权珉娥小姐的健康，我司将尽最大的努力，也拜托大家停止伤害权珉娥小姐一系列行为」。
权珉娥上个月在SNS发文爆料自己曾常年遭受AOA队长申智珉的霸凌，之后权珉娥因试图自杀而被送往医院接受治疗，目前权珉娥已经出院，正在家静养治疗。 此外，权珉娥的部份粉丝希望警方介入调查霸凌事件，但权珉娥方表示已拒绝警方对此事的调查，相关人士表示：「当事人现阶段情绪状态不稳定，不希望事态继续发酵扩散。 」
「图：权珉娥IG」
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