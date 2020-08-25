權珉娥起訴人身攻擊的網民，公司：她因惡評健康狀態惡化
明星 2020年8月25日 星期二16:13 Rui
AOA前成員權珉娥所屬經紀公司表示，將向針對權珉娥發起網路惡評的網民提起民事訴訟。
權珉娥的經紀公司發佈正式聲明，並在聲明中表示：「之前公司為了不讓權珉娥小姐受到不當外部刺激而做了很多努力，其中之一就是勸權珉娥小姐不要接受警方的調查。 權珉娥在得到道歉後，決心忘記一切，想專心接受治療，但她的精神仍然處於不穩定狀態。 公司覺得權珉娥小姐接受警察調查後又會被過去所束縛，所以勸她不要接受。 但之後看到那些用虛假事實誣陷權珉娥小姐的行為，感到震驚。 某些網民持續誣陷權珉娥小姐，絲毫沒有停止的跡象。 因為他們的惡意留言，權珉娥小姐健康狀態惡化，公司認為不能再置之不理。 公司首先將對最惡意誣陷權珉娥小姐的一名網民提起地資訊，對其他網民也將以法治就責任。 另外，在訴訟過程中，將徹底查清他們的誣陷並非事實。 」
最後，經紀公司呼籲「為了權珉娥小姐的健康，我司將盡最大的努力，也拜託大家停止傷害權珉娥小姐一系列行為」。
權珉娥上個月在SNS發文爆料自己曾常年遭受AOA隊長申智珉的霸凌，之後權珉娥因試圖自殺而被送往醫院接受治療，目前權珉娥已經出院，正在家靜養治療。 此外，權珉娥的部份粉絲希望警方介入調查霸凌事件，但權珉娥方表示已拒絕警方對此事的調查，相關人士表示：「當事人現階段情緒狀態不穩定，不希望事態繼續發酵擴散。 」
「圖：權珉娥IG」
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