「Kakao Friends台湾旗舰店」22日在信义区开幕啦！还有台湾限定款商品：骑著机车、戴安全帽的Ryan！
生活 2020年8月23日 星期日10:14 Yuan
超人气的「Kakao Friends」受到许多人喜爱，除了自家产品以外，更和许多知名品牌联名合作并各式各样的商品。今年7月，KakaoIX方面表示：「今年8月将在台湾台北开设Kakao Friends旗舰店。」消息一公开，也让许多Kakao Friends迷都相当期待。
而「Kakao Friends台湾旗舰店」落脚在台北市信义区，店里当然有著超大的Ryan、Muzi&Con、Apeach和Tube可以合照，重点是...骑著机车、带著安全帽的Ryan也太可爱啦（眼冒爱心），上面还有巨型的Ryan头。
之前也有提到会推出台湾限定的商品，以台湾常见的机车、安全帽、车牌、珍珠奶茶，还有地标台北101、总统府、中正纪念堂等为维素，推出了玩偶、电脑包、笔、磁铁、笔记本、便条纸等等，Kakao Friends迷记得逛起来啊！
【KAKAO FRIENDS 台北信义威秀店】
住址：台北市信义区松寿路18号(靠近微风南山)
营业时间：AM11:00 ~ PM11:00
（图：kakaofriends_official）
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