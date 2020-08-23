「Kakao Friends台灣旗艦店」22日在信義區開幕啦！還有台灣限定款商品：騎著機車、戴安全帽的Ryan！
生活 2020年8月23日 星期日10:14 Yuan
超人氣的「Kakao Friends」受到許多人喜愛，除了自家產品以外，更和許多知名品牌聯名合作並各式各樣的商品。今年7月，KakaoIX方面表示：「今年8月將在台灣台北開設Kakao Friends旗艦店。」消息一公開，也讓許多Kakao Friends迷都相當期待。
而「Kakao Friends台灣旗艦店」落腳在台北市信義區，店裡當然有著超大的Ryan、Muzi&Con、Apeach和Tube可以合照，重點是...騎著機車、帶著安全帽的Ryan也太可愛啦（眼冒愛心），上面還有巨型的Ryan頭。
之前也有提到會推出台灣限定的商品，以台灣常見的機車、安全帽、車牌、珍珠奶茶，還有地標台北101、總統府、中正紀念堂等為維素，推出了玩偶、電腦包、筆、磁鐵、筆記本、便條紙等等，Kakao Friends迷記得逛起來啊！
【KAKAO FRIENDS 台北信義威秀店】
住址：台北市信義區松壽路18號(靠近微風南山)
營業時間：AM11:00 ~ PM11:00
（圖：kakaofriends_official）
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