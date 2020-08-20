打卡要赶快！李钟硕咖啡厅「89Mansion」将於9月14日停业

#89Mansion 结束运营的那天就是 #李钟硕 的生日，这实在太伤感了T^T
本月3日，以「李钟硕咖啡厅」闻名的89Mansion在官方IG上PO文宣布，将於9月14日结束运营，令人倍感遗憾。
89Mansion表示：「因为新冠疫情的长期化，很多人都很辛苦吧。 我们卖场也很长时间无法正常运营。 因为经常关门而给大家带去不便，真的很抱歉。 」
「我们知道这里的意义不只是咖啡厅，所以尝试过长期停业等方法，但因为各种现实的原因，我们认为无法继续经营下去，和全体职员们商议了很久之后，以沉重的心情决定结束89Mansion的营业。 」
「89Mansion将在9月14日最后一次开张，为短短的旅程画下句点。 我们会好好珍藏在这个梦想空间中度过的4年宝贵回忆，约定日后一定会再回来。 谢谢。 」
据悉，89Mansion的最后一个营业日就是演员李钟硕的生日。 很多网友表示不舍：「我们的回忆要消失了吗，好难过」、「情况好转之后一定要重新开张啊」。
此前李钟硕还曾在自己的IG上PO出亲自为89Mansion做室内装潢、冲泡咖啡的照片，看得出对这家店注入了格外的感情。
之前有小编到过现场探店，真的很美、很有巧思，还没机会去过的朋友不妨跟著文章一起提前怀念一下吧：
【新沙洞cafe】钟硕欧爸咖啡厅直击！整间店都充满著巧思，超好拍照的啊！
（图源：KSD，IG@cafe.89mansion、jongsuk0206）
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