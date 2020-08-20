不是JIMMY刘而是「知美刘」！刘在锡的新身分：退货远征队企划公司代表

不是JIMMY刘而是「知美刘」！刘在锡的新身分：退货远征队企划公司代表

综艺   2020年8月20日   星期四12:05   Erin   40

刘在锡继SSAK3变身歌手之后，再度换上全新造型，变身为企划公司的代表知美刘，一身复古造型以及夸张香菇头，再度引发观众们的讨论。

8月19日《玩什么好呢？》透过官方IG公开：「大家好（方言发音）〜初次向大家问候〜我是演艺企划公司代表「知美刘」，即将出道的团体「退货远征队」，希望大家多多喜爱，VE〜RY〜拜托大家。」并上传了三张刘代表的帅气照片。

照片中的刘在锡又有了一个新的身分与名字，全身充满了复古风打扮，除了夸张的香菇头，还戴上墨镜手中拿著英文报纸阅读，想炫耀英文程度很高，或是带著茶色镜片眼镜耍帅站在楼梯口，要不然就是优雅地喝著咖啡，节目端还特别说明了他的名字：「不是JIMMY刘而是知美刘，知道的知，美丽的美。」

刘在锡的新分身知美刘，是李孝利新团体「退货远征队」的企划公司代表，令人期待，以在SSAK3中非常活跃的成员李孝利为主，并找来了曾在歌坛中备受瞩目的严正花（化）、嘻哈女王Jessi、与Mamamoo华莎一起组成退货远征队，自从在节目中一公开就备受期待。

想要看到知美刘登场，只要锁定每周六下午6点30分播出的MBC《玩什么好呢？》节目即可。

照片：《玩什么好呢？》官方IG

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • May Shu
    遠看還以為是豬哥亮，抱歉)))走錯國家~~
    1小时前
  • 黃淑慧
    剛看以為是豬哥亮回來了……🤣🤣🤣
    1小时前
  • 溫哲聖
    沒關係！是豬哥亮啊！
    1小时前
  • Eunice Lin
    是豬哥亮吧😂😂😂
    1小时前
  • Yedda Hsu
    希望劉代表健健康康，不要被整死 XD
    1小时前
→更多留言...(35)
在Facebook上的留言
主页 » 综艺 » 不是JIMMY刘而是「知美刘」！刘在锡的新身分：退货远征队企划公司代表
© 2020 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手