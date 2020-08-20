不是JIMMY刘而是「知美刘」！刘在锡的新身分：退货远征队企划公司代表
综艺 2020年8月20日 星期四12:05 Erin
刘在锡继SSAK3变身歌手之后，再度换上全新造型，变身为企划公司的代表知美刘，一身复古造型以及夸张香菇头，再度引发观众们的讨论。
8月19日《玩什么好呢？》透过官方IG公开：「大家好（方言发音）〜初次向大家问候〜我是演艺企划公司代表「知美刘」，即将出道的团体「退货远征队」，希望大家多多喜爱，VE〜RY〜拜托大家。」并上传了三张刘代表的帅气照片。
照片中的刘在锡又有了一个新的身分与名字，全身充满了复古风打扮，除了夸张的香菇头，还戴上墨镜手中拿著英文报纸阅读，想炫耀英文程度很高，或是带著茶色镜片眼镜耍帅站在楼梯口，要不然就是优雅地喝著咖啡，节目端还特别说明了他的名字：「不是JIMMY刘而是知美刘，知道的知，美丽的美。」
刘在锡的新分身知美刘，是李孝利新团体「退货远征队」的企划公司代表，令人期待，以在SSAK3中非常活跃的成员李孝利为主，并找来了曾在歌坛中备受瞩目的严正花（化）、嘻哈女王Jessi、与Mamamoo华莎一起组成退货远征队，自从在节目中一公开就备受期待。
想要看到知美刘登场，只要锁定每周六下午6点30分播出的MBC《玩什么好呢？》节目即可。
照片：《玩什么好呢？》官方IG
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