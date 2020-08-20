因工作人员跨剧组接触！新剧《DoDoSoSoLaLaSo》也因为确诊案而全面暂停拍摄！
韩剧 2020年8月20日 星期四08:50 HARU
月底即将开播的说QQ希望不会影响太久……
昨日被报导出《他就是那家伙》的演员之一确诊COVID-19，因此相关人员都接受了自我隔离调查中，没想到因为同是KBS戏剧的《DoDoSoSoLaLaSo》，也将因为确诊者而暂停工作！
月底即将播出的新剧《DoDoSoSoLaLaSo》，目前将先暂停所有拍摄，制作方表示因为《他就是那家伙》的部分工作人员，也有共同参与新剧的拍摄，虽然没有直接与确诊者接触，但是为了所有人员的健康起见，检查结果出来之前，会先休息一阵子。
这部由高雅罗、李宰旭、金洲轩所主演的电视剧，主要是讲述家道中落的钢琴家女主角，遇见了神秘飞特族的男主角后，共同谱出的爱情剧～
预计在26号播出，不过目前受到影响而停止拍摄，不确定会不会遭到延期，只希望一切都能赶快步上轨道，回到欢乐的剧组QQ
(图：IG@kbsdrama、IG@ra_go_0211、KBS)
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