韩女星自揭情史：纯真无知时爱上已婚财阀，生下女儿后惨遭抛弃

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女明星们一向爱护自身名誉，然而这位却突然自爆不堪情史，坦露自己曾插足财阀婚姻，爱上已婚男。

在影视剧《马粥街残酷史》、《火鸟》、《亲切的金子》等中有著出色表演的老牌女星金富善自曝30年前曾插足豪门婚姻，为对方生下女儿，最后又被抛弃的旧事。

17日，金富善在自己的SNS上留下大段文字，诉说30年前的惨痛情史。 「20多岁孤独的我邂逅了一个已婚财阀，生完孩子之后却遭残忍抛弃，就这样成了未婚妈妈，无法想像的事情竟成了现实。 当时的我只是遵循的本能，却从主演级跌倒了龙套级，没关系，我依旧感恩，因为我是一个不能让孩子饿著的单亲妈妈。 听到我怀孕的消息时，孩子的爸爸这样说'别生，我负不了责，真要生的话就回老家济州岛生，不管你是让他将来当船夫还是海女，我都不可能负责，别跟我说责任'... 他的话就像晴天霹雳额一样，原来我和他在一起的时间，他曾对我说过的甜蜜话语，都只是为了引我这个无知单纯的新人演员上钩而已，他在我怀孕2个月的时候离开了，一切都结束了。 」



「我瞒著所有人在临产前回到了故乡，我妈因为打击太大一整天都上吐下泻，这个世上我最害怕我最爱的姐姐哭著拉著我跑向飞驰的卡车，说要和我一起去死。 我背叛了爱我的家人，生下了女儿微笑。 她百日那天已经断联的孩子爸爸时隔1年寄来了孩子的礼物，我其实很想见他，都说血浓於水，她和她爸爸真的长得很像，就和双胞胎一样。 我不顾家人的挽留，在微笑4个月时回到了首尔，她却生生在我眼前被夺走，他说'朋友想看看孩子，把孩子交给奶奶带3天，去和朋友一起旅行吧，我陪著你，这段时间辛苦了，正好我也有话想和你说'。 我爱过他，信任过他，此时甚至对他产生了感恩的心理，毫不犹豫地把孩子交给他之后去旅行了。 」

「过了一晚之后，他和他的朋友们打猎后就在山里吃饭喝酒聊天，我对他说想要单独聊聊，他就开车带我进了更深的山里，之后让我下车.... 说'我已经结婚了，死都没办法离婚，有老婆有两个儿子，我不可能抛弃他们，为了女儿的幸福和未来，你就忘了她吧，重新开始。 要结婚要过得好的话需要钱，我妈说都会给你，你拿著钱、忘掉孩子，找个好男人嫁了吧'... 我让他吼叫著疯狂地让他交出孩子，他却用猎枪枪托砸了我的脸，对著已经躺在地上的我说要杀了我，说我没有当妈妈的资格，我被枪托打得脸不成形，接著他又用手和登山靴打我，还好我逃走了。 」



「我含泪生下的女儿微笑就这样在来到这个世上4个月之后被夺走了，接下来的15个月里我彷佛置身於地狱，我没有放弃，每天一睁眼就是去城北洞的孩子奶奶家以及他家，在他们家门口讨要孩子，15个月如同噩梦异梦，终於他们松口说要把孩子还给我。 律师让我去律所，说孩子在地下停车场，在见孩子之前一定要签下合约，我看了之后立刻签名了，也没要分手费和养育金，合约上写著如果我再找孩子的父亲，有不正当关系的话我就需要支付5000万。 我毫不犹豫地签了字，那是1990年的春天，就这样时间过了30年。 那段时间里我没做过一件坏事，跑著龙套干著活和女儿像罪人一样活著。 孩子的财阀父亲一分钱也没给我们，我有法律文件证明.... 那之后孩子父亲和老婆去了美国旅行，在那里又看上了别的女人，和他老婆离婚后又再婚，还生了女儿。 打击接二连三而至，未婚妈妈的生活，我独自抚养女儿、教育女儿、养活女儿真的不容易。 恋爱对我来说就是奢侈品，微笑上大学之后我才从责任和紧张里慢慢走出来，之前一直和女儿、侄女住在一起，现在侄女已经独立了，找了附近的公寓，微笑和她一起搬了出去。 」

长文最后，金富善话锋突转又提到了京畿道知事李在明，称2007年与之在集会时相识，「陌生男人李在明对我非常亲切、积极。那些撕咬、污蔑、诅咒和批评我和我女儿的人们，你们不要超无罪的人扔石头，今天就到此为止。」



「图：NATE PHOTOS」

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