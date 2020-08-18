韓女星自揭情史：純真無知時愛上已婚財閥，生下女兒後慘遭拋棄

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女明星們一向愛護自身名譽，然而這位卻突然自爆不堪情史，坦露自己曾插足財閥婚姻，愛上已婚男。

在影視劇《馬粥街殘酷史》、《火鳥》、《親切的金子》等中有著出色表演的老牌女星金富善自曝30年前曾插足豪門婚姻，為對方生下女兒，最後又被拋棄的舊事。

17日，金富善在自己的SNS上留下大段文字，訴說30年前的慘痛情史。 「20多歲孤獨的我邂逅了一個已婚財閥，生完孩子之後卻遭殘忍拋棄，就這樣成了未婚媽媽，無法想像的事情竟成了現實。 當時的我只是遵循的本能，卻從主演級跌倒了龍套級，沒關係，我依舊感恩，因為我是一個不能讓孩子餓著的單親媽媽。 聽到我懷孕的消息時，孩子的爸爸這樣說'別生，我負不了責，真要生的話就回老家濟州島生，不管你是讓他將來當船夫還是海女，我都不可能負責，別跟我說責任'... 他的話就像晴天霹靂額一樣，原來我和他在一起的時間，他曾對我說過的甜蜜話語，都只是為了引我這個無知單純的新人演員上鉤而已，他在我懷孕2個月的時候離開了，一切都結束了。 」



「我瞞著所有人在臨產前回到了故鄉，我媽因為打擊太大一整天都上吐下瀉，這個世上我最害怕我最愛的姐姐哭著拉著我跑向飛馳的卡車，說要和我一起去死。 我背叛了愛我的家人，生下了女兒微笑。 她百日那天已經斷聯的孩子爸爸時隔1年寄來了孩子的禮物，我其實很想見他，都說血濃於水，她和她爸爸真的長得很像，就和雙胞胎一樣。 我不顧家人的挽留，在微笑4個月時回到了首爾，她卻生生在我眼前被奪走，他說'朋友想看看孩子，把孩子交給奶奶帶3天，去和朋友一起旅行吧，我陪著你，這段時間辛苦了，正好我也有話想和你說'。 我愛過他，信任過他，此時甚至對他產生了感恩的心理，毫不猶豫地把孩子交給他之後去旅行了。 」

「過了一晚之後，他和他的朋友們打獵後就在山裡吃飯喝酒聊天，我對他說想要單獨聊聊，他就開車帶我進了更深的山裡，之後讓我下車.... 說'我已經結婚了，死都沒辦法離婚，有老婆有兩個兒子，我不可能拋棄他們，為了女兒的幸福和未來，你就忘了她吧，重新開始。 要結婚要過得好的話需要錢，我媽說都會給你，你拿著錢、忘掉孩子，找個好男人嫁了吧'... 我讓他吼叫著瘋狂地讓他交出孩子，他卻用獵槍槍托砸了我的臉，對著已經躺在地上的我說要殺了我，說我沒有當媽媽的資格，我被槍托打得臉不成形，接著他又用手和登山靴打我，還好我逃走了。 」



「我含淚生下的女兒微笑就這樣在來到這個世上4個月之後被奪走了，接下來的15個月里我彷彿置身於地獄，我沒有放棄，每天一睜眼就是去城北洞的孩子奶奶家以及他家，在他們家門口討要孩子，15個月如同噩夢異夢，終於他們鬆口說要把孩子還給我。 律師讓我去律所，說孩子在地下停車場，在見孩子之前一定要簽下合約，我看了之後立刻簽名了，也沒要分手費和養育金，合約上寫著如果我再找孩子的父親，有不正當關係的話我就需要支付5000萬。 我毫不猶豫地簽了字，那是1990年的春天，就這樣時間過了30年。 那段時間里我沒做過一件壞事，跑著龍套幹著活和女兒像罪人一樣活著。 孩子的財閥父親一分錢也沒給我們，我有法律文件證明.... 那之後孩子父親和老婆去了美國旅行，在那裡又看上了別的女人，和他老婆離婚後又再婚，還生了女兒。 打擊接二連三而至，未婚媽媽的生活，我獨自撫養女兒、教育女兒、養活女兒真的不容易。 戀愛對我來說就是奢侈品，微笑上大學之後我才從責任和緊張里慢慢走出來，之前一直和女兒、侄女住在一起，現在侄女已經獨立了，找了附近的公寓，微笑和她一起搬了出去。 」

長文最後，金富善話鋒突轉又提到了京畿道知事李在明，稱2007年與之在集會時相識，「陌生男人李在明對我非常親切、積極。那些撕咬、污衊、詛咒和批評我和我女兒的人們，你們不要超無罪的人扔石頭，今天就到此為止。」



「圖：NATE PHOTOS」

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