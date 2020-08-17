恭喜！BLACKPINK YouTube订阅人数突破4400万 超过Eminem成全球艺人第4

#BLACKPINK 继Ariana Grande之后又超越了Eminem，不仅是全球女艺人第一，在所有艺人中也排到TOP 4！
17日，YG娱乐宣布，BLACKPINK的官方YouTube频道订阅人数在16日上午9时左右突破了4400万名，仅排在Justin Bieber、DJ Marshmello、Ed Sheeran之后，位列全球第4，成为第一组打破该记录的K-Pop艺人！
而此时的BLACKPINK刚刚在韩国出道4年，进军美国只有短短1年6个月。 据悉在今年6月26日发行《How You Like That》之后，每天都新增10万名订阅者，速度惊人。
《How You Like That》打破了全球音乐市场的多项纪录，MV公布第一天就获得8630万次观看，打破了「24小时内观看次数最多的YouTube影片」等5项世界纪录，32小时就突破1亿次观看、7天突破2亿、21天突破3亿，就连舞蹈练习影片也逼近2亿次观看。
目前BLACKPINK在YouTube上有20支观看次数超过1亿次的影片，其中《DDU-DU DDU-DU》MV超过12亿次，是K-Pop组合MV中最高数位。
此外，BLACKPINK和Selena Gomez的合作曲也将在本月28日公开了，超期待BLACKPINK的新活动啊！
（图源：YG，YouTube）
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