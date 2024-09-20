今年最快冲破200万入场人次！《躁底师兄2 行刑师》击败《破墓》及《犯罪都市: 铁拳清算》

2015年大热电影《燥底师兄生擒富二代》（Veteran）新续集《躁底师兄2 行刑师》上映仅第三天瞬即达到2,095,936名观衆，击败了《破墓》及《犯罪都市: 铁拳清算》，成为今年（2024年）最快突破 200 万大关的电影，两者都花了四天时间才冲过200万大关！

导演柳升完更率黄晸玟、丁海寅、安普贤、张允柱、辛承桓等主演等近日频频四出宣传兼谢票。柳升完导演的动作电影一向让人期待，亦多次嬴得百想艺术大奖、大钟奖、青龙奖的最佳导演和最佳电影，包括《闺密盗赏团》《绝路狂逃》《燥底师兄生擒富二代》等。

《躁底师兄2 行刑师》有关黄晸玟饰演躁底火爆探员徐道哲，继续日以继夜地缉捕罪犯，随著连环杀手的出现，今次凶案除了找来热血新仔朴善宇（丁海寅饰），戏中还见到有安普贤的出现，追查期间却引来连串不可思议的事件...



对於丁海寅的演出，舆论一致予以高度评价，黄晸玟更笑指锋头被丁海寅抢去呢。导演更称赞丁丁海寅的演出，说跟他的「斯文」外表完全不一样，完全是个硬汉。在电影中大部分的打戏都是亲身上阵，由於动作场面非常可观，被问到在拍摄期间有否受伤，尤其是在南山那场追逐打戏，丁海寅表示他经常受伤，可事实上，拍摄期间受伤也是无可避免的，庆幸本人没有严重的受伤，都系擦损之类，就算是平常也会这样的啊！他现在更加想拍动作片呢！丁海寅也不忘赞扬黄晸玟很能带动拍摄现场气氛，不管是工作人员还是演员们都很依赖他。



黄晸玟一向都是票房实力和对作品的信心保证而闻名，今次再度以「徐道哲」的身份展现出无可取代的演出。作为续集，他的描绘必须注入更深层的思考和真实性，甚至超越他之前的电影。黄晸玟对徐道哲的回归感到高兴，他表示拍摄《燥底师兄生擒富二代》后，这是期待已久的续集。并表示虽然时隔9年，但希望观衆们能感受到徐道哲的心没变。黄晸玟想尽可能地保持第一部电影的能量。在康城电影节上，黄政民早已凭藉《哭声》、《北寒谍战》等影片的出色表现，获得了国际赞誉，他凭藉《躁底师兄2 行刑师》再次受邀参加康城电影节，吸引了全球电影界人士的目光。更是多次嬴得百想艺术大奖、大钟奖、青龙奖的最佳男主角，包括《12.12首尔之春》《北寒谍战》《半世纪的诺言》等。



安普贤在tvN剧《军检察官多伯曼》饰演军官的演出获得一致好评，今次在《躁底师兄2 行刑师》中，究竟是一个甚么样的角色呢。安普贤接下来还有一个与「少女时代」林允儿合演的电影《恶魔搬来了》，也是令人期待。

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