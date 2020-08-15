吴政世《百想》感言：「有时觉得世界不公平，但不要自责！一直做下去的话...没能得到的安慰、补偿一定会到来」

吴政世在《虽然是精神病但没关系》中，饰演有自闭症的「文尚泰」让观众们一起感受到尚泰的成长，演技真的非常好。他其实演过超多作品，比较近期的像是《触及真心》、《山茶花开时》、《Stove League》、《模范刑警》等等。
在「第56届百想艺术大赏」他也以《山茶花开时》拿下了最佳男配角，得奖感言他讲道：「电视剧、电影、话剧、短片、独立电影，每参与一部作品，我都获得了一点成长。有的作品会让我自我反省、有的作品会让我得到安慰、有的作品会带给我领悟，也想把这些领悟分享给大家。」
「至今大概拍摄了100多部作品，有的作品很成功、也有作品非常失败，现在也有能让我得到奖的作品，这100部的结果都不一样，也挺神奇的。我自己感觉这100部我都注入了同样的诚意、努力。不是我演得好结果就好，也不是我演得差就会失败。」
「世界上真的有很多努力生活的普通人，看到他们就有一种世界不公平啊！坚持努力做自己工作的许多人，并没有得到同等的结果，所以会觉得世界有点不公平。但尽管如此，也不要失望或是放弃，无论各位在做什么，能一直做下去就好了。不要自责、不是各位的错，一直做下去的话，就会发现明明只是平时在做的事，但之前没能得到的安慰和补偿一定会到各位身边的，对我而言山茶花就是这样的存在，相信各位一定会很快遇到自己的山茶。觉得辛苦、世界不懂你的时候，可以在心里告诉自己，我很快就会遇见属於我的山茶花。」最后也提到会一直为大家应援。
这又让人想到日前他以「文尚泰」的身份和自闭患者粉丝见面，还一起去乐天世界玩。真的是一位温暖、演技又好的演员啊！（小编偷偷希望明年他也能拿奖啊～）
（图：tvN、KBS、JTBC）
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