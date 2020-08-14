郑有美、南柱赫主演《保健老师安恩英》角色海报公开！已确定9月25日播出，期待这部驱魔奇幻剧！
韩剧 2020年8月14日 星期五11:12 Yuan
海报意外的是可爱风（笑）！还是用有趣方式拍摄的驱魔奇幻剧，让人期待呢！
Netflix新剧《保健老师安恩英》由郑有美（郑裕美）、南柱赫主演，改编自获奖同名小说，讲述一位名字平凡无奇，却有著超强捉鬼能力的保健老师「安恩英」，在新任职的高中里发现了一个非比寻常的神秘事件，用新颖有趣的方式驱魔的奇幻剧。
今日（14日），公开了他们的角色海报，意外的是有点可爱的风格呢（笑）！
▼郑有美饰演保健老师「安恩英」，能够看见凡人看不到的特殊现象，善用自己的本事兼职担任抓鬼驱魔师，是个勇敢又开朗的人物。海报上写著「为什么只有我看到」。
▼南柱赫饰演汉语老师「洪仁表」，外型帅气迷人，小时候因为交通事故而瘸了一条腿，后来到爷爷创办的学校工作，等同於是学校的掌权者，和安恩英一起解决学校所遇到的问题。他的海报上则写著「老师，看到什么了吗？」
郑有美通过电影、电视剧，最近还出演了综艺《暑假》，展现了多样的魅力，这次的角色也令人期待；南柱赫通过一部部的作品累积演技实力，去年在《耀眼》的演技更受到肯定，期待这次的新作呢！
另外，《保健老师安恩英》将由小说原著作家郑世朗亲自执笔，由电影《没有秘密》、《胡萝卜小姐》李美京导演执导，将在9月25日播出。
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