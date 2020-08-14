鄭有美、南柱赫主演《保健老師安恩英》角色海報公開！已確定9月25日播出，期待這部驅魔奇幻劇！
韓劇 2020年8月14日 星期五11:12 Yuan
海報意外的是可愛風（笑）！還是用有趣方式拍攝的驅魔奇幻劇，讓人期待呢！
Netflix新劇《保健老師安恩英》由鄭有美（鄭裕美）、南柱赫主演，改編自獲獎同名小說，講述一位名字平凡無奇，卻有著超強捉鬼能力的保健老師「安恩英」，在新任職的高中裡發現了一個非比尋常的神秘事件，用新穎有趣的方式驅魔的奇幻劇。
今日（14日），公開了他們的角色海報，意外的是有點可愛的風格呢（笑）！
▼鄭有美飾演保健老師「安恩英」，能夠看見凡人看不到的特殊現象，善用自己的本事兼職擔任抓鬼驅魔師，是個勇敢又開朗的人物。海報上寫著「為什麼只有我看到」。
▼南柱赫飾演漢語老師「洪仁表」，外型帥氣迷人，小時候因為交通事故而瘸了一條腿，後來到爺爺創辦的學校工作，等同於是學校的掌權者，和安恩英一起解決學校所遇到的問題。他的海報上則寫著「老師，看到什麼了嗎？」
鄭有美通過電影、電視劇，最近還出演了綜藝《暑假》，展現了多樣的魅力，這次的角色也令人期待；南柱赫通過一部部的作品累積演技實力，去年在《耀眼》的演技更受到肯定，期待這次的新作呢！
另外，《保健老師安恩英》將由小說原著作家鄭世朗親自執筆，由電影《没有秘密》、《胡蘿蔔小姐》李美京導演執導，將在9月25日播出。
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