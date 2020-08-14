权珉娥方拒绝警方调查：「情绪不稳，恢复优先」
明星 2020年8月14日 星期五10:48 Sani
昨日（13日）有媒体报导称：「首尔江南警察署被安排处理国民申闻鼓接到的举报：请彻底调查权珉娥过去被集体霸凌的疑惑。 」据负责人透露，已经和权珉娥所属社进行接触。
对此，权珉娥所属社Woori Actors人士表示：「已经拒绝了调查。 （权珉娥）状态不稳定，不希望事态进一步扩大。 目前以心理稳定为最优先考量。 请协助专心治疗。 」
此前，权珉娥爆料称自己从练习生时期到退出AOA，一直被队长智珉霸凌，遭受了巨大的精神痛苦，还提到AOA部份其他成员、指责她们是旁观者，并提到FNC韩胜浩（音）会长。
上周六权珉娥在IG透露轻生念头，在所属社人士的帮助下已经接受急救，目前出院和妈妈住在一起。 权珉娥表示韩胜浩会长已经找自己聊过，自己对事情变成这样子感到后悔，不久后删除了SNS帐号，表示将专心进行治疗。
（图源：权珉娥IG）
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放過自己 也換過別人！！！ 老天一定會疼你的
27分前