權珉娥方拒絕警方調查：「情緒不穩，恢復優先」
明星 2020年8月14日 星期五10:48 Sani
昨日（13日）有媒體報導稱：「首爾江南警察署被安排處理國民申聞鼓接到的舉報：請徹底調查權珉娥過去被集體霸凌的疑惑。 」據負責人透露，已經和權珉娥所屬社進行接觸。
對此，權珉娥所屬社Woori Actors人士表示：「已經拒絕了調查。 （權珉娥）狀態不穩定，不希望事態進一步擴大。 目前以心理穩定為最優先考量。 請協助專心治療。 」
此前，權珉娥爆料稱自己從練習生時期到退出AOA，一直被隊長智珉霸凌，遭受了巨大的精神痛苦，還提到AOA部份其他成員、指責她們是旁觀者，並提到FNC韓勝浩（音）會長。
上週六權珉娥在IG透露輕生念頭，在所屬社人士的幫助下已經接受急救，目前出院和媽媽住在一起。 權珉娥表示韓勝浩會長已經找自己聊過，自己對事情變成這樣子感到後悔，不久後刪除了SNS帳號，表示將專心進行治療。
（圖源：權珉娥IG）
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放過自己 也換過別人！！！ 老天一定會疼你的
1小時前