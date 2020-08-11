九月还有这部！新剧《私生活》高庚杓、徐玄、金孝珍、金永敏「美型骗子」大集合
韩剧 2020年8月11日 星期二10:20 MiJimin
（最新双人海报）夸张～这么新鲜的阵容组合…小编我会太期待啦～！！！（骗子们就是要这么好看）
JTBC 全新水木剧《私生活》（每周三、四播出）公开了四位主演的双人海报，四大骗子以正装示人，海报也相当有质感，让人期待感更加提高，看到有网友说：「一眼看到剧名没兴趣，但看到阵容就会很想追啊。」小编也是非常认同！！！
《私生活》讲述「生活型诈欺师」不经意介入国家机密，为了能生存下去而施展所有诈欺技巧，和大企业展开诈欺对决的故事。作品中也能看到韩国人在时代变迁之下，为了生存而不得不从事诈欺业的家庭生活为开端，反应了相当写实的现况，想必这部剧会引起相当大的共鸣感。
【人物简介－按照海报排位介绍】
▼金孝珍饰演诈欺犯上位 1% 的职业诈欺犯「郑福基」；徐玄饰演从小在骗子父母的抚养下长大，耳濡目染地学习许多诈欺技巧的「车珠恩」。
▼金英敏饰演郑福基的诈骗搭档「金在旭」；高庚杓饰演假冒电子大企业的开发组长，来接近女主珠恩的「李正焕」。
本剧由《大扑》南健导演与《我的美丽新娘》《无情都市》刘成烈编剧合作，预计9月16日首播。
（图：官方海报）
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