《Running Man》预告「电影大咖」来报到！郭度沅、金相浩、金大明，警察or犯人？

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（影片）小编特别爱演员们上《Running Man》，因为在电影角色看似大胆展现，其实却充满各种魅力甚至很害羞的演员都有，相当有趣啊！这一集节目大家也不能错过喔。

SBS 热门综艺节目《Running Man》公开了最新一集的预告，本周日邀请到了三位在戏剧界都拥有超强实力演技的演员们，刚完结的韩剧《机智医生生活》金大明想必大家都非常熟悉，还有大前辈《钢铁雨》、《哭声》的郭度沅，以及超抢镜的绿叶大哥《李尸朝鲜》金相浩。



▼预告，这一次设定在机场中走私的嫌疑犯们被抓起来，展开调查中有无辜的市民，以及犯人和警察，究竟大家的真实身份会是什么呢？每一回的审讯时间，面对三位演技超强的演员们，RM成员又会如何出招呢？



最后一幕，是拥有卑鄙与背叛形象的李光洙在为自己辩护，他说：「我没有罪！都说我不是犯人了！」、「我是警察。」刘在锡秒回应道：「哎～不要再装了啦！」瞬间逗笑全场。XDDD



本期节目将在周日的下午五点播出。

（图：런닝맨 - 스브스 공식 채널／爱奇艺）

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