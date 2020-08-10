期待播出啊！李善均、朴喜洵将作为嘉宾出演综艺《暑假》， 还亲自做菜给郑有美、崔宇植吃！
综艺 2020年8月10日 星期一15:15 Yuan
tvN综艺《暑假》由郑有美、崔宇植出演，节目主轴是独自或和朋友一起在陌生的地方享受旅行一般的日常生活，寻找疲惫的身体和心灵平衡的真人秀。日前，朴叙俊作为嘉宾出演，在第4集公开了新嘉宾，正是李善均和朴喜洵（朴熙顺），还是他们亲自邀约的呢！
他们一到了家里，郑有美、崔宇植：「可以随意一点，就把这里当作自己家，换一身舒服的衣服吧！」李善均：「我们我们很舒服，不要太强迫我们了，总让我们随意一点。」而他们亲自去超市买菜、亲自备料、亲自做菜，朴喜洵煮了炸酱炒年糕、李善均煮了豆芽汤饭、猪肉泡菜汤。
李善均曾和郑有美合作过电影《我们善熙》，郑有美还特别出演过他主演的电视剧《老婆这周要出墙》，和崔宇植则一起合作过电影《寄身上流》。而朴喜洵和郑有美合作过电影《十亿韩元》和崔宇植一起拍摄过电影《魔女首部曲：诞生》。
两人平常都很少出演综艺，是因为都跟郑有美、崔宇植合作过，这样是不是能再期待一下之后的嘉宾呢（笑）？期待这周的播出啦！
（图：tvN、爱奇艺）
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