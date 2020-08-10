期待播出啊！李善均、朴喜洵將作為嘉賓出演綜藝《暑假》， 還親自做菜給鄭有美、崔宇植吃！
綜藝 2020年8月10日 星期一15:15 Yuan
tvN綜藝《暑假》由鄭有美、崔宇植出演，節目主軸是獨自或和朋友一起在陌生的地方享受旅行一般的日常生活，尋找疲憊的身體和心靈平衡的真人秀。日前，朴敘俊作為嘉賓出演，在第4集公開了新嘉賓，正是李善均和朴喜洵（朴熙順），還是他們親自邀約的呢！
他們一到了家裡，鄭有美、崔宇植：「可以隨意一點，就把這裡當作自己家，換一身舒服的衣服吧！」李善均：「我們我們很舒服，不要太強迫我們了，總讓我們隨意一點。」而他們親自去超市買菜、親自備料、親自做菜，朴喜洵煮了炸醬炒年糕、李善均煮了豆芽湯飯、豬肉泡菜湯。
李善均曾和鄭有美合作過電影《我們善熙》，鄭有美還特別出演過他主演的電視劇《老婆這週要出牆》，和崔宇植則一起合作過電影《寄身上流》。而朴喜洵和鄭有美合作過電影《十億韓元》和崔宇植一起拍攝過電影《魔女首部曲：誕生》。
兩人平常都很少出演綜藝，是因為都跟鄭有美、崔宇植合作過，這樣是不是能再期待一下之後的嘉賓呢（笑）？期待這週的播出啦！
（圖：tvN、愛奇藝）
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