曹世镐减重成功拍写真纪念 看到下垂腹部皮肤爆哭：「我真的好辛苦」
综艺 2020年8月10日 星期一08:00 Sani
减重30kg真的很棒了，为了健康而努力的模样已经足够帅气啦！
8日播出的tvN节目《ON & OFF》里，曹世镐为纪念减重成功来到摄影工作室拍写真，脱下上衣后展现出结实健康的体型：
但拍了一段时间之后曹世镐表情逐渐凝重：「我都可怜我自己。 」原来，他在镜头中意识到自己腹部因为多年肥胖又短期内减重而松弛下垂的皮肤：「我很明白想要减肥的人的心情。 说真的，我真的好辛苦。 」随后便忍不住呜咽起来，哭到弯下了腰。
「因为我是为了健康而开始运动，不是为了好看，所以这样子给人看觉得很羞愧。 」摄影棚里的金炯完看到这边也跟著擦眼泪：「这样已经是很好的身材了！」
这六个月来，曹世镐每天都到健身房运动，日积月累的变化大家都看在眼里。 最胖的时候曹世镐体重一度到达99.8kg，现在则是降到了69kg，真的令人刮目相看啊！
教练还趁曹世镐哭的时候偷偷抓拍了一张照片，让大家爆笑不已，曹世镐更马上表示：「我要把这张照片裱起来！」XD
最后是曹世镐和sense满分教练的合照，真的很棒了！
减重之后精神状态真的有变好，还是给坚持不懈努力的人多一点鼓励吧！
（图源：《ON & OFF》）
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誰減肥成功敢說輕鬆的,少吃的意志力和運動勞累,加上日常生活...重點是維持..一放鬆馬上完蛋
當然還有科技減肥,但要有錢
2小时前