曹世鎬減重成功拍寫真紀念 看到下垂腹部皮膚爆哭：「我真的好辛苦」

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減重30kg真的很棒了，為了健康而努力的模樣已經足夠帥氣啦！

8日播出的tvN節目《ON & OFF》里，曹世鎬為紀念減重成功來到攝影工作室拍寫真，脫下上衣后展現出結實健康的體型：



但拍了一段時間之後曹世鎬表情逐漸凝重：「我都可憐我自己。 」原來，他在鏡頭中意識到自己腹部因為多年肥胖又短期內減重而鬆弛下垂的皮膚：「我很明白想要減肥的人的心情。 說真的，我真的好辛苦。 」隨後便忍不住嗚咽起來，哭到彎下了腰。



「因為我是為了健康而開始運動，不是為了好看，所以這樣子給人看覺得很羞愧。 」攝影棚里的金炯完看到這邊也跟著擦眼淚：「這樣已經是很好的身材了！」



這六個月來，曹世鎬每天都到健身房運動，日積月累的變化大家都看在眼裡。 最胖的時候曹世鎬體重一度到達99.8kg，現在則是降到了69kg，真的令人刮目相看啊！



教練還趁曹世鎬哭的時候偷偷抓拍了一張照片，讓大家爆笑不已，曹世鎬更馬上表示：「我要把這張照片裱起來！」XD



最後是曹世鎬和sense滿分教練的合照，真的很棒了！



減重之後精神狀態真的有變好，還是給堅持不懈努力的人多一點鼓勵吧！



（圖源：《ON & OFF》）

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