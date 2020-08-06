《灿烂的遗产》李升基、韩孝周CP睽违11年再次合体！《首尔乡巴佬》公开两人合照...只有我们变老啊ㅠㅠ
综艺 2020年8月6日 星期四11:22 Yuan
竟然还可以看到两人一起出演综艺！《#灿烂的遗产》相信是不少人的青春回忆吧（笑）～
tvN综艺《首尔乡巴佬》，由车太铉与李升基作为节目主轴是指了解首尔的「首尔乡巴佬」车太铉、李升基一起体验嘉宾们生活环境的综艺，分享他们亲自选择「PICK」的热门地点、美食等，目前播出了釜山篇、光州篇都受到了不少观众的喜爱。
接下来的清州篇将由韩孝周、李凡秀、金康勋出演，制作组也公开了预告照。
值得一提的是...韩孝周和李升基曾一起拍摄过《灿烂的遗产》，这部在2009年播出时最高收视率达47.1%，成为了当年韩国家喻户晓的国民电视剧。这对CP时隔多年再次合体，也让不少粉丝表示：「两人都没变啊」、「11年再次同框，真的太期待播出了」、「当时好喜欢这部剧」、「好像只有我们变老啊」等等。
他们出演的节目将在9日播出，大家可以期待一下啦！
（图：IG@hometownflex_official、SBS）
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