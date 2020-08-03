「SSAK3」的待机室出现牛排...让SOMI觉得超神奇！李孝利：「虽然我们是新人组合，但还是算有点钱」
综艺 2020年8月3日 星期一13:39 Yuan
由刘在锡（U-Doragon）、李孝利（Linda G）和 Rain（雨龙）组成的「SSAK3」在上月25日正式出道，歌曲也横扫各大音源榜一位。
1日播出的《玩什么好呢?》中，记录了他们出道当天的行程，包含一大早的上班路、到《音乐中心》进行彩排、事先录制、线上直播和粉丝们、生放送等等。
进行完舞台的事先录制之后，他们才有吃饭的时间，制作组准备了丰盛的餐点。刘在锡兴奋地说：「这个真的很好吃，牛排～牛排。」李孝利：「红薯也很好吃。」Rain：「怎么这么好吃啊～」
这时...「前辈」SOMI（全昭弥）到了待机室问候，刘在锡：「吃一点吧！」李孝利：「你要吃一点吗？事先录制结束了对吧？」看到一桌丰盛的餐点，SOMI也说：「我第一次在音乐节目里看到肉。」李孝利：「虽然我们是新人组合，但还是算有点钱。」
与SOMI聊天的过程中，刘在锡边啃著排骨，让她表示：「我第一次在音乐节目看到有人这样啃排骨。」他还吃的嘴巴都是、沾到衣服外，骨头还不小心掉到地上弄到了SOMI的鞋子 XD 一旁的成员大喊：「你干嘛啊～弄脏了SOMI的鞋。」
节目下周也将公开他们到《M Countdown》打歌和拿到出一位的画面，还有待机室的吃播，期待播出呢！
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻