朴宝剑&朴素丹《青春记录》团体海报和新预告公开：OPPA帮你撑伞，你不是一个人～
韩剧 2020年7月31日 星期五10:57 MiJimin
我现在就想看了啦！！！居然还要再等一个月…TAT
tvN 即将在九月初开播的全新月火剧《青春记录》（每周一、二播出）公开了三位主演（朴宝剑、朴素丹、边佑锡）的团体海报，以及最新版本预告，再次大幅增加了粉丝们的期待感。
《青春记录》以汉南洞为背景，讲述在男女主角成为演员并成长为明星的过程中，通过从父母那里遗传的才能，收获成就感与希望的故事。
▼边佑锡、朴素丹、朴宝剑一次排开，从造型上就能感受到人物性格的立体和风格，海报上写著：「记住他，和我一起！」
▼最新预告，总是看著朴宝剑来得到能量的朴素丹，下定决心不要再只当粉丝了，朴宝剑则觉得和她在一起感到舒适安心：「下雨的话就打给我吧！你不是一个人。」短短30秒却有著各种心动片段啊。
▼朴宝剑饰演充满热情的现实主义者「司惠俊」，头脑好、能力也强，在模特儿的领域成功后转战演员，处处碰壁却持续向梦想前进。
▼朴素丹饰演完美适应社会生活的化妆师「安贞荷」，也是男主司惠俊的粉丝，在疲惫的时候依靠追星获得了许多安慰。
▼边佑锡饰演模特儿兼演员的「元海孝」，想凭藉自己努力获得认可、具有强烈胜负欲的男子。
本剧由《秘密森林》、《阿尔罕布拉宫的回忆》安吉镐导演，与《Doctors》、《爱情的温度》河明熙编剧合作，超强实力的团队令人相当期待，预计在9月7日的晚间九点播出。
（图：官方剧照）
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