「最强新人」SSAK3拿首个一位...Linda G感言：老公，我得一位了！安可舞台「前辈们」还跟他们一起跳舞！
KPOP 2020年7月31日 星期五11:11 Yuan
30日播出的《M Countdown》中，SSAK3拿到首个一位。
队长雨龙（Rain）先讲了感言：「非常感谢以SSAK3出道，组成这个Team真的不容易，我们是会了大家的欢乐而组成的，谢谢大家。」Linda G（李孝利）：「老公，我得一位了！！老公我好想你！！」U-Doragon（刘在锡）：「感谢所有珍惜我们的粉丝们，感谢MCD、感谢制作组，做梦都没想到有这样的事，感谢尚顺（《再次来到这海边》是他作曲）、感谢大家。」
他们进行一位安可舞台时，其他的爱豆们都留在舞台上还一起跳舞。不少网友也表示：「这样的氛围太好了」、「最大牌的新人组合，还让『前辈』们伴舞」、「台上明明都是前辈们呀」、「下班都还不敢走」等等。
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最后...就一起来看看《再次来到这海边》的舞台，U-Doragon是Ending妖精啊 XD
（图：Mnet、推特＠MnetMcountdown）
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